رئيس الوزراء البريطاني في قلب العاصفة بسبب كوب "شاي بالحليب"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تسبب مقطع فيديو ،عن استعدادات بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني للانتخابات البرلمانية المقبلة، في عاصفة غاضبة ضده على منصات "التواصل الاجتماعي" بسبب طريقته في إعداد الشاي بالحليب،

والتى أثارة امتعاض وغضب الكثير من البريطانيين،

حيث قام جونسون بسكب الحليب في الكوب قبل أن يخرج كيس الشاي منه.حسب التقاليد البريطانية المعتادة. ودشن غاضبون عدة هاشتاجات لمهاجمته منها#Awful

،ليجد رئيس الوزراء نفسه في عين عاصفة

وجاء في بعض التعليقات: "لقد ترك كيس الشاي، في داخل الكوب. لا يمكن التسامح في ذلك"، و"هذه إحدى أسوأ الحملات الانتخابية التي شهدتها".

و"أي نوع من القادة لا يرفع كيس الشاي من الكوب ثم يقلب الحليب"؟. وتساءل آخرون"كيف يمكن الوثوق بجونسون لإدارة البلاد بناء على مهارته في صنع الشاي".

في 12 ديسمبر، ستشهد بريطانيا، إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وذلك بعد أن رفض البرلمان يوم 22 أكتوبر الماضي، اقتراح رئيس الوزراء حول النظر في مشروع قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، واعتماده في غضون ثلاثة أيام