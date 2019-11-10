بالفيديو.. هطول أمطار على بعض مناطق الدولة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

شهدت مناطق عديدة في الدولة، اليوم، هطول أمطار بكميات تراوحت بين المتوسطة والخفيفة، والغزيرة أحياناً.

وأدت الأمطار التي هطلت خاصة على المناطق الجبلية إلى جريان الأودية والشعاب وامتلاء المزارع بمياه الأمطار، كما امتلأت بعض الشوارع بمياه الأمطار.

ونظرا لسقوط الأمطار الغزيرة طوال الليل أمس في بعض المناطق، وتجمع كبير لمياه الأمطار في الطرقات العامة وسقوط الأشجار، أوقفت بعض المدراس الحكومية الدراسة في فصولها برأس الخيمة والفجيرة وتم إبلاغ أسر الطلبة بتعطيل الدراسة لسوء الحالة الجوية.

ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم مما يبشر بهطول المزيد من الأمطار.

يذكر أن الدولة تمر حالياً بالفترة الإنتقالية ما بين فصلي الصيف والشتاء، حيث تشهد تقلبات سريعة بالأحوال الجوية.



تعطيل الدراسة في مدارس بالفجيرة بسبب مياه الامطار

الأمطار الرعدية الغزيرة تقترب من سواحل أبوظبي الآن

تصوير علي الحمادي#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/V6eCNN0VvF — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) November 10, 2019