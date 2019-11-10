"نتفلكس" تعلن عن توقف خدماتها على بعض الأجهزة الذكية

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلنت منصة "نتفليكس" أنها ستوقف خدماتها على عدد من الأجهزة القديمة، بما في ذلك بعض التلفزيونات الذكية، كأجهزة سامسونغ الذكية وأجهزة التلفزيون "فيزيو" القديمة، وكذا الأجهزة التي تعتمد على نظام Roku من الجيل الأول.

وقالت نتفليكس "إذا كنت لا تزال تستخدم أحد هذه الأجهزة، فبداية من الأول ديسمبر القادم ستحتاج إلى شراء جهاز بث جديد أو استبدال الجهاز الحالي بنموذج أحدث".



هذا الإعلان أكدته شركة "سامسونغ"، التي أفادت بتوقف خدمة "نتفليكس" على أجهزة التلفاز الذكية القديمة، التي أنتجت بين عامي 2010 و2011، بسبب ما وصفته بـ"قيود تقنية".

كما قالت "فيزيو" إن أجهزتها، التي يبلغ عمرها 4 سنوات أو أكثر، لن تدعم بعد الآن خدمات نتفليكس.

ومن المنتظر أن يواجه مستخدمو الأجهزة المستهدفة رسالة على شاشات أجهزتهم، تعلن توقف خدمة نتفليكس بشكل نهائي.



ويطرح مشكل دعم أجهزة التلفزيون القديمة أكثر من أجهزة الهواتف أو اللوحات لأن الأشخاص يميلون إلى استخدام أجهزة التلفزيون فترة أطول من الأجهزة الأخرى مثل الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة.

وفي وقت سابق من هذا العام، توقفت Hulu دعمها لأجهزة تلفزيون "أل جي" المصنعة قبل عام 2014، كما تخلى يوتيوب سنة 2016 عن دعمه لتلفزيونات "صوني" دفعة 2012.