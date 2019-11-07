    حسب المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني

    الإمارات تدرس رفع الحظر عن مكالمات «واتس أب»

    المصدر:
    • متابعة موقع الامارات اليوم
    التاريخ:

    قال المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني، محمد الكويتي، في مقابلة تلفزيونية، إن الإمارات قد ترفع الحظر قريباً عن المكالمات التي تُجرى عبر تطبيق «واتس أب».

    وقال الكويتي: «لقد زاد التعاون فعلياً مع (واتس أب)، ولمسنا قدراً جيداً من التفهم لأفكارنا من جانبهم في العديد من القضايا».

    وأضاف  «ربما يكون هناك رفع للحظر عن المكالمات الصوتية عبر  (واتس اب)، وسيحدث ذلك في القريب العاجل. هذا هو  ما نعلمه ونفهمه من هيئة تنظيم الاتصالات هنا في الإمارات».

    وأجرى الكويتي مقابلة تلفزيونية، مساء أول من أمس، مع برنامج «كابيتال كوننيكش» الذي تبثه شبكة «سي إن بي سي» الإخبارية الأميركية. وأكد خلال المقابلة أن الإمارات عززت تعاونها مع كبريات المنصات التقنية العالمية، ومنها تطبيق «واتس أب» المملوك لشركة «فيس بوك»، وذلك بشأن مبادرات الأمن الوطني.

     

    طباعة
    أعلى