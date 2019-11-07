الإمارات تدرس رفع الحظر عن مكالمات «واتس أب»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قال المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني، محمد الكويتي، في مقابلة تلفزيونية، إن الإمارات قد ترفع الحظر قريباً عن المكالمات التي تُجرى عبر تطبيق «واتس أب».

وقال الكويتي: «لقد زاد التعاون فعلياً مع (واتس أب)، ولمسنا قدراً جيداً من التفهم لأفكارنا من جانبهم في العديد من القضايا».

وأضاف «ربما يكون هناك رفع للحظر عن المكالمات الصوتية عبر (واتس اب)، وسيحدث ذلك في القريب العاجل. هذا هو ما نعلمه ونفهمه من هيئة تنظيم الاتصالات هنا في الإمارات».

وأجرى الكويتي مقابلة تلفزيونية، مساء أول من أمس، مع برنامج «كابيتال كوننيكش» الذي تبثه شبكة «سي إن بي سي» الإخبارية الأميركية. وأكد خلال المقابلة أن الإمارات عززت تعاونها مع كبريات المنصات التقنية العالمية، ومنها تطبيق «واتس أب» المملوك لشركة «فيس بوك»، وذلك بشأن مبادرات الأمن الوطني.

مستشار التنفيذي في جهاز استخبارات الإشارة، الدكتور محمد الكويتي لـ "CNBC": الإمارات قد ترفع الحظر قريباً على المكالمات التي تجري عبر تطبيق "واتساب".#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/4wY5PLmqMk — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) November 7, 2019