طارق العريان يكشف حقيقة طلاقه من اصالة وزواجه من نسرين طافش

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

خرج المخرج المصري طارق العريان، عن صمته للمرة الأولى، للردّ= على الشائعات التي تم تداولها مؤخرًا بشأن زواجه من الفنانة السورية نسرين طافش، والتي أكد البعض أنها سر تدهور العلاقة بينه وبين زوجته الفنانة أصالة نصري.



وقال العريان في تصريحات تلفزيونية إن الحديث عن زواجه من الفنانة نسرين طافش ليس له أساس من الصحة على الإطلاق، مشيرًا إلى أنه لا يركز فيما يقال عنه بمثل هذه الأمور، قائلًا: "على مدار السنين بنسمع حاجات زي دي بس أنا من الناس اللي مبتركزش في الحاجات دي".

وكانت أصالة خرجت عن صمتها في الأسابيع الماضية محاولة وضع حد للشائعات التي طالت علاقتها بزوجها، كما تنبأت أن الخلافات بينهما قد تصل لحد الطلاق، وقالت أصالة في منشور لها" لاأسمح لأحد بأن يتناول علاقتي الخاصه بزوجي وأبو أولادي ، وأرجو من الجميع عدم اختلاق قصصاً ، لها سوء الصدى على نفوس وأعين أولادنا".

وأضافت:"مثلنا مثل الجميع نختلف ، ولكن ونحن في أوج خلافنا (العادي) ، نكن لبعض كل مشاعر الاحترام والفخر ، فكل منا فعل سحرًا بحياة الآخر، وارتبطنا بأذهان الناس اثنان بكيان واحد ، وبيننا شراكة ونجاح وأصدقاء وقبل كلّ ذلك أولادنا ، وكرامته منّ كرامتي".

كما أعربت نسرين طافش خلال لقائها في برنامج تلفزيوني عن استيائها من هذه الشائعة التي أخذت أكبر من حجمها على حد وصفها .