قنبلة توقف تصوير فيلم لـ "أنجلينا جولي"

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أخلت الشرطة في "جزر الكناري" موقع تصوير فيلم مارفل الجديد "الخلود" بعد العثور على قنبلة في منتصف مكان التصوير.

ونقلت الشرطة فريق التمثيل والطاقم الفني، من بينهم الأمريكية أنجلينا جولي، إلى مكان آمن، وتوقف التصوير، فيما تم استدعاء محترفين لفحص القنبلة .

وبحسب مصدر لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية فقد استطاع الخبراء إبطال مفعول القنبلة وإزالتها قبل أن يتواصل استئناف التصوير في الموقع من جديد وقالوا: " كان الأمر مثيرا ومرعبا، حيث إن القنبلة كان يمكن أن تُترك هناك لعقود ولن يمسها أحد، لكن مَن يدري ما الذي يمكن أن يحدث لو اقترب أي شخص منها".

وأشار المصدر إلى أن موقع التصوير كان قاعدة للجيش الألماني في الحرب العالمية الثانية.