سمية الخشاب :" دمي مش حيروح هدر"!

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كذبت الفنانة المصرية سمية الخشاب، تصريحات طليقها الفنان أحمد سعد بشأن ادعائه بأن محاميه رفع القضية عليها دون علمه.



وأكدت أنه غير معقول أن يكون المحامي تصرف من تلقاء نفسه ودون علمه كما يدعي، وقالت في تصريح لقناة العربية: "ما حدث معي هو إشارة من الله لأني كنت اقع في حيرة بشأن تنازلي عن كافة حقوقي الشرعية منه، واليوم قررت ان لا أتنازل عن أي شيء وسأحصل على جميع حقوقي بالقانون".

واشارت الخشاب الى انها تعرضت لتهديدات وضغوطات من قبل أحمد سعد لكي تتنازل عن حقوقها بالكامل، حيث قال لها إنه سيدفع لأحد "البلطجية" مبلغ مليون جنيه من أجل ترويعها. وأوضحت الخشاب أن "الماليأتي ويذهب .. لكن "دمي مش هيروح هدر".



وكانت إحدى المحاكم المصرية، قد قضت بمعاقبة الفنانة سمية الخشاب، بالحبس 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه بتهمة إصدار شيك بدون رصيد بقيمة مليون جنيه لصالح الفنان أحمد سعد.



وبدأت المعركة القضائية بين الفنانين منذ مارس الماضي عقب إعلان انفصالهما بعد أقل من عام على زواجهما، بعدها توالت الاتهامات بين الطرفين حتى وصل الأمر لساحات القضاء.