"ارفعه عالياً ليبقى شامخاً" يجتاح "تويتر".. ومغردون: "في قلوبنا وَطَن وفي سَمائِنا عَلَم"

المصدر: ديما منصور - دبي

اجتاح وسما #يوم_ العلم و #ارفعه_عاليا_ليبقى_شامخا موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حيث شاركهما آلاف المغردين احتفالا بيوم العلم الإماراتي، الذي تحتفل به دولة الإمارات العربية المتحدة في الثالث من نوفمبر من كل عام.

وتعتبر هذه المناسبة مناسبة وطنية يحتفل بها أبناء الإمارات، لا سيما وأنها تجسد مشاعر الوحدة والسلام بينهم، وتعزز الشعور بالانتماء للوطن.

وبارك الكثير من المغردين للإمارات دولة وحكاما وشعبا بهذه المناسبة، فقالت إحدى المغردات: "نحتفل اليوم بقيمة رمز وطني يرفرف فوق رؤوسنا وبصدورنا كل يوم.. كل واحدٍ منّا علم للدولة بشخصه أينما كنا.. مبارك للإمارات وشعبها".

وقال آخر: "في #يوم_العلم قلوب كل الإماراتيين ترفرف شامخة بحب الإمارات في ظل قادتنا الكرام".

كما رفع العديد من المغردين شعار "ارفعه عاليا ليبقى شامخا"، آملين أن يبقى علم الإمارات شامخا مرفرفا فوق سمائها، فقالت إحدى المغردات: "سيبقى علم الاتحاد شامخاً خفاقاً عاليا بهمة وعزم واخلاص أبناء الاتحاد".

وقالت أخرى: "عاش العلم يا إماراتنا.. وعاش مرفوعاً شامخاً في السماء".

من جانبهم عبر الكثيرون عن شعورهم بالفخر الذي يمنحهم إياه علم الإمارات عند رؤيته مرفرفا فوق سماء البلاد، فقال أحد المغردين: "عندما نرى علم دولة الإمارات يرفرف خفاقاً عالياً، نشعر بالفخر بهذا الرمز الذي يجسد إنجازات الدولة منذ قيام الإتحاد".

فيما كتب مغردون أبيات شعر يعبرون من خلالها عن مشاعرهم تجاه العلم الإماراتي، فكتب أحد المغردين: "يا دار عشت أتنفس هواها.. علمنا شامخ فعالي سماها.. حفظها الله من حاسد وكايد.. عساه يرف دايم في ذراها".

من جهة أخرى وجد مغردون أن علم الامارات هو رمز الولاء والانتماء والتضحية والعطاء.

ومن جانبه نشر رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري صورة لعلم الإمارات من محطة الفضاء الدولية، في حسابه على "تويتر"، معلقا عليها: "دولة لم يدرك علمها المستحيل عاهدنا أن نرفعه عالياً في كل عام حتى عانق اليوم الفضاء".

دولة لم يدرك علمها المستحيل، عاهدنا أن نرفعه عالياً في كل عام، حتى عانق اليوم الفضاء.#يوم_العلم pic.twitter.com/MZuiavfIya — Hazzaa AlMansoori (@astro_hazzaa) November 3, 2019