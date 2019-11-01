اختفاء نصف أنواع الحشرات.. والسبب الإنسان!

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أظهر بحث أجري في جامعة التقنية في ميونخ، اختفاء أنواع من الحشرات بسبب الإنسان.

وتناول البحث مليون نوع من الحشرات من 150 أرض زراعية و140 غابة بين 2008 و2017.

ووجد الباحثون أن ثلث أنواع الحشرات اختفت في السنوات الـ10 الأخيرة، و2700 نوع منها مهددة بالانقراض، فيما لم يجدوا أي أثر لبعض الانواع النادرة.

وحددت الدراسة العوامل المؤثرة باختفاء الحشرات التي تلعب دورا كبيرا في التوازن البيئي، وجاءت الزراعة وكل ما يتبعها من استخدام للمبيدات، والتغيرات المناخية ودرجات الحرارة، على قائمة تلك الأسباب.

وتبدو نسبة الاختفاء أعلى لدى الحشرات التي تستطيع قطع مسافات طويلة.

ليختفي 40% من الحشرات منذ عام 2008 إلى الآن.

وتشكل الحشرات ثلثي الكائنات الحية المتواجدة على الأرض.