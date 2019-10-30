مراهقة تنزع جنيناً من رحم شقيقتها قبل قتلها

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قامت فتاة برازيلية بضرب شقيقتها الحامل حتى الموت، ثم انتزعت جنينها من رحمها، وأعطته لأحد خاطفي الأطفال.

وذكرت صحيفة «ذا صن»، البريطانية، أن الضحية فابيانا سانتانا، البالغة من العمر23 عاماً، والحامل في شهرها الثامن قد تعرضت للضرب بعصا معدنية من قِبل شقيقتها الصغرى، حتى فارقت الحياة.

وعثرت الشرطة على الجنين، الذي انتزعته المراهقة، التي تبلغ من العمر 13 عاماً من شقيقتها، وهو على قيد الحياة.

ووضع الرضيع، الذي يبلغ وزنه 3.9 أرطال (1.8 كيلوغرام) حالياً تحت العناية الصحية في مستشفى «بورتو بيز» القديم، ويُقال إنه بحالة صحية جيدة، رغم ولادته العنيفة.