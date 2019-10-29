هبوط اضطراري لطائرة "فقدت أحد إطاراتها"

المصدر: موقع الإمارات اليوم

اضطر طيار إلى تنفيذ هبوط اضطراري بعدما سقط أحد إطارات الطائرة التي كانت متوجهة في رحلة داخلية بين مدينتين كينيتين، كما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية.

ووقع الحادث بعدما أقلعت الطائرة التابعة لشركة "سيلفرستون إير" من مطار لودوار، في شمال غرب كينيا متجهة إلى العاصمة نيروبي.

ودفع سقوط العجلة قائد الطائرة إلى تنفيذ هبوط اضطراري في مطار إيلدورت القريب.

وأكدت "سيلفرستون إير" أن الطائرة هبطت بسلام، وتم نقل الركاب عبر طائرة أخرى إلى العاصمة الكينية.

ويأتي هذا الحادث بعد أسابيع على انزلاق طائرة مماثلة للشركة عن مدرج الهبوط، حيث اصطدمت بالأشجار بالمحيطة بالمطار، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى بين ركاب الطائرة.