"ملابس داخلية وعينة دم".. ساعدت في عملية مقتل أبوبكر البغدادي

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

استطاع مصدر كردي إيصال معلومات تفصيلية إلى المخابرات الأميركية، تتعلق بزعيم تنظيم داعش، أبوبكر البغدادي، وهي قطعة مستعملة من ملابسه الداخلية وعينة دم، وفق ما كشف القائد العام لقوات سورية الديمقراطية، مظلوم عبدي.

وقال عبدي، في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز"، إن مصدراً استخباراتياً استطاع توفير معلومات مهمة حول البغدادي، ساعدت كثيراً في عملية مقتل زعيم تنظيم داعش.

وضم التقرير، الذي زودهم به المصدر، الذي كان أحد مستشاري البغدادي الأمنيين، معلومات تفصيلية حول مخطط المكان الذي يختبئ فيه، وعدد الحراس، والأنفاق حول المجمع الذي لجأ إليه.

واستطاع المصدر الحصول على قطعة ملابس داخلية كان يرتديها البغدادي قبل نحو ثلاثة أشهر، وحصل على عينة دم قبل شهر.

وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأحد، مقتل أبو بكر البغدادي خلال عملية عسكرية أميركية في شمال غرب سورية.