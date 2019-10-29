لتوفير المال.. طبيب يقتل مريضة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

فقدت بريطانية حياتها بعد إجراء عمليتين لتكبير الثدي وشد البطن في آن واحد، بناء على نصيحة الطبيب والذي أقنعها أن ذلك خيار أفضل لتوفير المال.

كشفت التحقيقات أن لويز هارفي (36 عامًا) وهي أم لـ 3 أطفال، توفيت نتيجة إصابتها بعدة جلطات، بعدما خضعت له من عمليات في مستشفى "ريفر سايد" في لندن استغرقت 3 ساعات.

وكشفت والدة الضحية لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن ابنتها عانت من جلطات في رئتيها وقلبها، كما قالت إن أطباء العيادة لم يقدموا أي تفسير لما حدث عندما اتصلوا لتقديم تعازيهم.



قال الطبيب الشرعي إنه لم يتم منح لويز جرعة ثانية من مضادات الجلطات، على الرغم من معرفة الطبيب بتاريخ لويز العائلي من الإصابات بالجلطات.