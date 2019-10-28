فيديو.. والد الطيار الكساسبة: كنت أحلم بالثأر من قتلة ابني

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

عبّر والد الطيار الأردني، معاذ الكساسبة الذي قضى حرقاً على يد تنظيم داعش الإرهابي، عن سعادته بمقتل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي في عملية نفذتها القوات الخاصة الأميركية في محافظة إدلب بسوريا.

وذكر والد الطيار لقناة “العربية” إنه كان يحلم بالثأر من قتلة إبنه وقتل واحد منهم، قائلاً: كلي فخر وسرور في هذا اليوم، هذا الرجل (البغدادي) الفاسد المفسد، هذا الفيروس الذي سرى في جسد الأمة الإسلامية وليس العربية فقط، شوه صورة المسلمين والإسلام.

وأضاف “كنت أحلم في حياتي أن أتمكن من البغدادي وأمثاله وكل من ساهم في قتل ابني معاذ مثل صدام الجمل، أحد قادة “داعش” الصغار”.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، مقتل زعيم تنظيم "داعش"، في عملية نفذتها القوات الخاصة الأمريكية في قرية باريشا في ريف محافظة إدلب في سوريا.

وقال الرئيس الأمريكي إن “البغدادي قتل نفسه بسترة ناسفة بعد أن حشر في نفق". مضيفاً أنه تم "التعرف إيجابيا على هوية البغدادي من خلال نتائج اختبارات أجريت بعد الغارة"، مضيفا "البغدادي مات ميتة الكلاب والجبناء".

وشدد ترامب على أن نتائج اختبارات الحمض النووي أثبتت أن الجثة تعود للبغدادي، موجها الشكر لكل من روسيا وسوريا وتركيا والعراق على دعمهم لنجاح العملية