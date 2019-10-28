الأطعمة الجاهزة ترفع نسب الإصابة بهذا المرض

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

حذرت دراسة جديدة من أن الأشخاص الذين يعانون مستويات عالية من الدهون المرتبطة بالغذاء غير الصحي كالمقليات والدوناتس والوجبات الجاهزة، هم أكثر عرضة للإصابة بالخرف.

ووجد الباحثون أن أولئك الذين لديهم نسب عالية من الدهون غير المشبعة في دمائهم؛ أكثر عرضة بنسبة 75% للإصابة بالخرف في الشيخوخة، وفقاً لما جاء في موقع "ميرور" البريطاني.

ويتم إنتاج الدهون غير المشبعة المعروفة أيضاً باسم الأحماض الدهنية غير المشبعة، صناعياً، وتوجد في الأطعمة ذات الزيوت النباتية المهدرجة.

ويمكن العثور عليها في الأطعمة المخبوزة الجاهزة والمقلية.

وتحتوي الأطعمة المقلية في المنزل على الدهون غير المشبعة التي ترفع النوع السيئ من الكوليسترول وتقلل من النوع الجيد.

كما أنها توجد بشكل طبيعي بكميات صغيرة في بعض اللحوم ومنتجات الألبان.

وشمل البحث أكثر من 1600 شخص يعيشون في مجتمع ياباني يبلغ متوسط ​​أعمارهم نحو 70 لم يصابوا بالخرف.

وتم تحديد مستوى الدهون غير المشبعة في دم المشاركين في بداية الدراسة عن طريق قياس كمية حمض الأليديك في الدم، والذي يعد علامة بيولوجية للدهون غير المشبعة الصناعية. ثم تم تقسيم المشاركين إلى أربع مجموعات بناء على تلك المستويات، وتم إعطاء المشاركين أيضا استبياناً حول عدد المرات التي يتناولون فيها أطعمة معينة، وتمت متابعتهم لمدة 10 سنوات في المتوسط، خلال ذلك الوقت، طور 377 شخصاً الخرف.

ومن بين 407 شخص لديهم مستويات عالية من الدهون غير المشبعة، هناك 104 مصابون بالخرف، ومعدل الإصابة 29.8 لكل 1000 شخص.