تطبيقات تعرض هاتفك المحمول للاختراق

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

حدد باحثون في شركة "إسيت" للأمن الالكتروني مجموعة من التطبيقات على متجر "غوغل بلاي" تحوي على إعلانات خبيثة.

وقام باحثو الشركة بإبلاغ فريق أمان جوجل بالتطبيقات وتمت إزالتها بسرعة، إلا أنه لا تزال التطبيقات متوفرة في متاجر تطبيقات الجهات الخارجية، وفقا لما جاء في موقع "البوابة العربية للأخبار التقنية".

أوضح الباحثون أن هذه التطبيقات توفر الوظائف التي تعد بها، ولكنها تحتوي على برمجية إعلانية خبيثة تُدعى Ashas، وبمجرد تثبيت التطبيق على الهاتف وتشغيله، يبدأ التطبيق في التواصل مع خادم خارجي، مرسلًا البيانات الرئيسية لهاتفك والتي تشمل: نوع الجهاز، وإصدار نظام التشغيل، واللغة، وعدد التطبيقات المثبتة، والمساحة التخزينية الخالية، وحالة البطارية، وهل كُسرت حماية الجهاز عبر عملية الروت Root، وهل وضع المطور مُفعل عليه، وما إذا كانت تطبيقات فيسبوك، ومسنجر مثبتة عليه.

بعد ذلك يتلقى التطبيق من الخادم الخارجي الذي يحمل اسم (C&C) بيانات الإعداد اللازمة لعرض الإعلانات، والتخفي والتسلل للجهاز بسهولة.

تشمل قائمة التطبيقات المتأثرة بحسب شركة (إسيت) ما يلي:

-"Video Downloader Master"

-"Ringtone Maker Pro"

-"SaveInsta"

-"Tank Classic"

-"Ringtone Maker 2.0"

-"Insta downloader"

-"Free Social Videos downloader"

-"World champion 2018"

-"Smart Notes"

-"Smart Gallery"

-"MP4 Video Downloader"

-"Water Drink Remind"

"Basketball Perfect Shot"

"Free Radio FM online"

-"Mini Lite for facebook"

-"Solucionario de baldor"

-"Heroes Jump"

-"Hiketop +"

-"DU Recorder"

-"Free Top Video Downloader"