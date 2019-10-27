السعودية تشهد أندر الظواهر الكونية بعد شهرين

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكدّ عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، بأنه خلال شهرين، ستشهد المملكة العربية السعودية، أندر الظواهر الكونية، وهي بحسب تغريدة له على تويتر: "سنشاهد بعد شهرين أندر الظواهر الكونية: وهي ظاهرة الكسوف الحلقي للشمس، والتي تحدث عندنا منذ 118 عاماً، وسيتكرر حدوثها بعد 83 عاماً".

مضيفاً: "سيُشاهد حلقيّاً في شرق السعودية ناحية الهفوف الإحساء في فجر يوم الخميس 2019/12/26 الموافق 1441/4/29".

ويشار إلى أن الكسوف الحلقي للشمس يختلف عن الكسوف الكلي، فأثناء الكسوف الحلقي، يكون القمر بعيداً جداً من الأرض، لذلك لن يكون قادراً على تغطية قرص الشمس بالكامل، فتبقى حلقة مضيئة من ضوء الشمس تحيط بالقمر وتسمى "حلقة النار".