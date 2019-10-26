اعتقال شاب «شبه عارٍ» تسلل إلى عنبر نساء في سجن بألمانيا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أقدم شاب على تسلق جدار سجن، يقع بمدينة فشتا شمال غربي ألمانيا، كي يصل إلى نافذة حبيبته السابقة.

وكشفت سلطات السجن أن الحرس اعترضوا الشاب الذي رفض النزول، ما استدعى طلب خدمات الإطفاء، لإحضار سلم لإجباره على النزول، بعد أن تسلق جداراً يبلغ ارتفاعه أربعة أمتار.

وكان الشاب قد أبلغ حبيبته بالانفصال عنها عبر الهاتف، ما جعله يُقدم على هذا الفعل.

ويجري التحقيق مع الشاب، بتهمة التعدي على ممتلكات الدولة، والاتصال بسجين دون تصريح.

وذكرت محطة «إن دي آر» الإذاعية المحلية أن الشاب كان شبه عارٍ، بعد أن تجرد من معظم ملابسه لتجنب الأسلاك الشائكة.