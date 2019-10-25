شخص يدفع مليون دولار لركن سيارته

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قام رجل أعمال في هونج كونج بدفع ما يقرب من مليون دولار في مقابل موقف لركن سيارته.



ويوازي هذا الثمن الذي دفعه الرجل الثري لركن سيارته، وهو 7,6 مليون دولار محلي أي ما يقرب من 970 ألف دولار أمريكي، ثلاثين مرة متوسط الدخل السنوي في هونج كونج.



ويقع موقف السيارة هذا في «ذي سنتر»، خامس أطول ناطحات السحاب في المدينة ، وهو المبنى الذي تصدر عناوين الصحف قبل سنتين لدى بيعه مقابل مبلغ قياسي يقرب من خمسة مليارات دولار ليصبح تالياً أغلى مبنى مكتبي في العالم.وكان المبنى مملوكاً لأغنى رجل أعمال في هونج كونج لي كا-شينج.



ويأتي ذلك في وقت باتت التظاهرات المستمرة منذ أكثر من خمسة أشهر في هونج كونج تأييداً للديمقراطية تلقي بثقلها على اقتصاد هذه المنطقة شبه المستقلة وخصوصاً على سوقها العقارية.

واضطرت الشركات العقارية التي تراجعت أسهمها خلال الأشهر الأخيرة، إلى تقديم حسومات على مشاريع جديدة وتقليص قيمة إيجارات المكاتب.

ومن المتوقع أن يراوح معدل النمو الاقتصادي هذه السنة بين 0 و1%، وهو الأدنى منذ 2009.