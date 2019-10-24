زيارة لمتحف تكشف إصابة سيدة بالسرطان

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشفت كاميرا تصوير حراري في متحف أدنبرة باسكتلاندا، إصابة سيدة في العقد الرابع من عمرها، بسرطان الثدي بالمصادفة أثناء زيارتها السياحية للمتحف.



وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن السيدة بال جيل كانت تتجول في المتحف مع عائلتها بشكل طبيعي للغاية، قبل أن تمرّ أمام إحدى الكاميرات الحرارية في أحد المتاحف، وتلاحظ تلك البقعة المتوهجة حرارةً على صدرها الأيسر، لتجري، وعلى الفور توجهت «جيل» لطبيبها الخاص وقامت بعمل الفحوص اللازمة التي بالفعل أثبتت أنها مريضة سرطان ثدي، وقامت بإجراء عمليتين جراحيتين للتخلص من المرض، والآن تقوم بعمل الثالثة التي تمنع ظهوره وانتشاره في بقية أجزاء الجسم.



من جانبها قالت «جيل» لصحيفة «ديلي ميل» إنها سعيدة باكتشاف مرضها، وتشكر المصادفة التي جعلتها تقف أمام الكاميرا لتكتشف مرضها، مؤكدة أن اكتشاف مرض السرطان مبكراً يمنع حدوث الكثير من المضاعفات للسيدات.