الوقت الأفضل لممارسة الرياضة وحرق الدهون لدى الرجال

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

توصل باحثون من جامعة باث وبرمنغهام في بريطانيا إلى أن ممارسة الرياضة صباحاً وقبل الإفطار تساعد على حرق دهون الجسم، وفقاً لما جاء في موقع "ميرور".

وتابعت الدراسة 30 حالة لرجال يعانون من سمنة ووزن زائد على مدار 6 أسابيع، واعتمد البرنامج تقسيمهم إلى مجموعات، مجموعة مارست الرياضة صباحاً قبل الإفطار، والمجموعة الثانية مارست الرياضة بعد الإفطار، فيما لم تجر المجموعة الثالثة أي تغيير على نظامها.

وأظهرت نتائج الدراسة أن المجموعة التي مارست الرياضة قبل الإفطار حرقت سعرات حرارية بمقدار ضعفين بمقارنة بالمجموعة الثانية.

وتتبعت الدراسة مستوى الأنسولين في الجسم، من دون أكل أو بعده، الأمر الذي كان عاملاً أساسياً في زيادة عمليات الحرق، حيث قام الجسم بحرق الدهون كرد فعل نتيجة انخفاض مستويات الأنسولين في الجسم بعد صيام الجسم طوال الليل.

وتنطبق نتائج الدراسة على الرجال فقط في الوقت الحالي، نتيجة عدم توافر بيانات عن تأثير وقت الرياضة بحرق الدهون لدى النساء.