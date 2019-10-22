نجمتان عالميتان تكشفان سر حفاظهما على الشباب الدائم

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

كشفت الممثلتان: جينفر أنستون البالغة من العمر 50 عاماً، ورييس ويذرسبون البالغة من العمر 43 عاماً والأم لثلاثة أبناء، عن سر حفاظهما على شبابهما الدائم، وفقاً لما جاء على موقع "ديلي ميل".

حيث أعربت النجمتان عن أنهما تتبعان نظاماً غذائياً يعتمد على الامتناع عن الطعام لمدة 16 ساعة، مع الالتزام بشرب العصائر الطازجة يومياً وخصوصا عصير الكرفس، والتمرين ست مرات أسبوعياً.

ويقوم النظام الغذائي الخاص بهما على تخصيص يوم مفتوح يمكنهما تناول أي نوع من الطعام فيه.

إلا أن خبيرة تغذية قالت إن مثل هذه الأنظمة الغذائية قد لا تناسب الجميع، وعليه يجب اتباع الحمية التي تناسب كل فرد حسب وزنه وعمره وحالته الصحية.