في يومها العالمي ... غير سلوكك من أجل مليار شخص بدون كهرباء

المصدر: هيا بجبوج - دبي

يصادف الـ22 من أكتوبر يوما عالميا للطاقة، لرفع الوعي بأهمية الحفاظ عليها والبحث عن موارد بديلة نظيفة لها، والحث على اعتماد سياسات التنمية المستدامة، وتسليط الضوء على مشكلة تشمل أكثر من مليار شخص حول العالم يعيشون بلا كهرباء!

واعتمد المبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتبناها ممثلو 54 دولة، إضافة الى الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومفوضية الاتحاد الإفريقي خلال انعقاد منتدى الطاقة العالمي 2012 في دبي، وصدر في ختامه إعلان دبي تحت عنوان "الطاقة للجميع"، حيث تم الاتفاق على تخصيص يوم 22 أكتوبر من كل عام للاحتفال بمناسبة "اليوم العالمي للطاقة".

وتهدف المبادرة إلى ضمان الوصول إلى الطاقة بأسعار معقولة وموثوقة للجميع بحلول عام 2030، وتؤكد المبادرة على الدور الحاسم الذي تلعبه الحكومات في دفع النمو الاقتصادي والتنمية البشرية والاستدامة البيئية.

مليار شخص بدون كهرباء:

تصل نسبة الأشخاص الذين لا يملكون مصدرا للكهرباء ملياراً، وفقا لصندوق النقد الدولي في عام 2016، فيما أشار تقرير للوكالة الدولية للطاقة في عام 2017 إلى أنه بحلول عام 2030، سيبقى 674 مليون شخص بدون كهرباء، وستكون غالبيتهم في الصحراء الكبرى الجنوبية في أفريقيا.

ويعد جنوب السودان البلد الأسوأ في مستويات الكهرباء في العالم، حيث وصل 4.5٪ فقط من السكان إلى شبكة الكهرباء اعتبارا من عام 2014، وفقا لما جاء في موقع "إن إس اينرجي بزنس".

وأشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن الحصول على الكهرباء سيوفر للنساء ساعة واحدة في اليوم لا يحتاجون فيها إلى جمع حطب الوقود، مما يوفر ما يعادل 80 مليون شخص من القوى العاملة.

السبب:

في كلمة واحدة.. التكلفة، حيث تشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن توفير الكهرباء للجميع بحلول عام 2030 سيتطلب استثمارات سنوية قدرها 52 مليار دولار، وأنه يجب توجيه 95٪ منه إلى جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا.

وغالبا، لا تستطيع شركات المرافق في البلدان النامية ربط المجتمعات الريفية الصغيرة المنتشرة بالشبكة.

وبالمثل، فإن تكاليف التوصيل الباهظة للغاية، وتحديات الإسكان غير الرسمي وتأثير سرقة الطاقة على الخدمات، تعني أن السكان في الأحياء الفقيرة غالباً ما يكونون بلا كهرباء.

وهناك ما لا يقل عن 110 ملايين شخص من بين 600 مليون شخص، يقيمون في مناطق حضرية بالقرب من البنية التحتية الحالية لشبكة الكهرباء، لا يزالون يعيشون دون مصادر الطاقة في إفريقيا.

وفي كينيا، تشير التقديرات إلى أن 70 ٪ من المنازل تقع على بعد 1.2 كم فقط من خط الكهرباء.

الطاقة للجميع.. ومسؤولية الجميع

تسهم كفاءة الطاقة بشكل كبير في خفض فواتير الطاقة، ولا يحتاج ذلك دائماً إلى استثمار كبير في المال والوقت لضمان ترشيد الاستهلاك وتقليل قيمة الفاتورة، وإليكم بعض النصائح التي تساعد في توفير الطاقة، وفقا لما جاء في موقع هيئة مياه وكهرباء دبي:

1- إيقاف تشغيل وفصل القابس الكهربائي لأي أجهزة أو أدوات منزلية فائضة عن الحاجة: إن كان هناك مصباح كهربائي مستقل، فإنه سيعمل بمجرد وصله إلى الكهرباء.

2- تفقد الملصق الخاص بالطاقة للتأكد من شراء منتجات تستهلك الطاقة بكفاءة: يمكن لشراء ثلاجة موفرة للطاقة أن يحدث فرقاً مقارنة بتلك التي لا تتمتع بهذه الميزة. ولا يعد حجم الجهاز عاملاً مهماً، لذلك يتعين تحديد الحجم الضروري للجهاز، ومن ثم تتحقق من مدى كفاءته في استخدام الطاقة.

3- استبدال المصابيح التقليدية بمصابيح موفرة للطاقة LED: يمكن الحصول على مصابيح موفرة للطاقة LED التي توفر ضوءاً كافياً بدلاً من تلك التي تعتمد على الهالوجين، إضافة إلى استخدام المصابيح العادية الموفرة للطاقة (مصابيح الفلورسنت المدمجة)، وتتميز هذه المصابيح بتنوع أشكالها وأحجامها وكفاءتها.

4- استخدام صنابير هوائية لتوفير المياه: يمكن توفير المياه دون الحاجة إلى استبدال صنابير المياه على المغاسل أو في الحمام، وذلك من خلال تثبيت أجزاء خاصة على الصنابير لخلط الهواء مع المياه.

5- استخدام الطاقة الشمسية لجعل دبي أكثر اخضراراً: يمكن تقليل الفاتورة من خلال تثبيت ألواح شمسية فوق أسطح المنازل والمباني.