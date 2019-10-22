سائل تنظيف كاد أن يتسبب بكارثة جوية

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

اضطرت إحدى الطائرات التابعة لمطار هيثرو في لندن، إلى تغيير وجهتها والهبوط بشكل اضطراري بمطار دبلن في أيرلندا؛ بسبب انسكاب سائل تنظيف.

وذكرتصحيفة "ديلي ميل " البريطانية، أنه تم تحويل مسار رحلة الخطوط الجوية الأمريكية AA729 من هيثرو إلى ولاية فيلادلفيا بالولايات المتحدة للهبوط اضطراريًا بمطار دبلن في أيرلندا، في حوالي الساعة 1 ظهرًا بتوقيت المملكة المتحدة؛ بسبب انسكاب سائل التنظيف الذي تسبب في إغماء طاقم

الطائرة وإصابة الركاب بأعينهم، حيث شعروا وكأن عيونهم تحترق.



طلب قائد الرحلة لاسلكيًا من مركز الحركة المرورية الجوية إعادة تحويل وجهة الطائرة لمطار دبلن في أيرلندا؛ لحالة طبية طارئة؛ بسبب تأذي الركاب وإصابتهم بالالتهابات في جلدهم وأعينهم، بعد تسرب الرائحة الناتجة عن انسكاب سائل التنظيف الكيميائي في المطبخ.