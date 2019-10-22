وفاة الفنان السعودي طلال الحربي في حادث سير

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

توفي الممثل والإعلامي السعودي، طلال الحربي، أمس الأول، عن عمره يناهز 63 عاماً. وقال الفنان فايز المالكي إن الحربي توفي إثر حادث سير في محافظة جدة.



واكتفى نجل الفنان، ويدعى فادي، بنعي والده عبر حسابه في "تويتر"، دون ذكر ملابسات الحادث.



الفنان الراحل، ممثل ومذيع من مواليد 4 أغسطس 1956 في الطائف السعودية، حاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك عبدالعزيز بمحافظة جدة عام 1985، ودخل المجال الفني عام 1989 من بوابة إذاعة جدة، وقدم العديد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية، وشارك في العديد من المسلسلات السعودية والمصرية، وكانت أبرز أدواره في مسلسلي العاصوف وحارة الشيخ.