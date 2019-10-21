الإجهاد لدى الحوامل يرفع نسبة الإصابة بالاضطرابات السلوكية عند الجنين

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أظهر بحث جديد أن النساء اللواتي يتعرضن للإجهاد، أثناء الحمل، أكثر عرضة لولادة أطفال يعانون اضطراب الشخصية.

وترتفع النسبة لاحتمالات تزيد 10 مرات لدى أولئك الأطفال، وتظهر غالباً في سن الـ30.

فيما تسجل النسبة زيادة بفرص ظهور الاضطرابات الشخصية بمقدار أربع مرات، لدى الأطفال الذين عانت أمهاتهن إجهاداً معتدلاً أثناء فترة الحمل.

ويعتقد الخبراء أن السبب في ذلك هو أن الإجهاد أثناء الحمل، مع وجود مستويات عالية من هرمون الكورتيزول، يؤثران في نمو مخ الطفل.

وتشمل اضطرابات الشخصية مجموعة واسعة من المشكلات السلوكية، كالتفكير المضطرب، والسلوك المندفع، والعدوان.

وقال قائد الدراسة، روس برانيجان، من الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا: «تبرز هذه الدراسة أهمية توفير الدعم للصحة العقلية، والابتعاد عن الإجهاد لدى النساء الحوامل، خلال فترة ما قبل الولادة وما بعدها».

ويؤخذ بعين الاعتبار السجل النفسي الطبي للوالدين والتدخين، وكلاهما يؤثر في مستويات الإصابة باضطراب الشخصية.