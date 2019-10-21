بسبب زوجته.. رجل ينتحر في بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قدم رجل في الثلاثين من عمره على الانتحار وقام بتصوير الحادث على الهواء مباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مدينة بيرم الروسية.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية، أن ميخائيل، قام بتصوير مقطعين من الفيديو، كشف في الأول عن نواياه في الإقدام على الانتحار وحكي عن علاقته السيئة مع زوجته أما في الفيديو الثاني فظهر وهو يقفز من النافذة ما تسبب في موته.

يتذكره الأصدقاء، بأنه كان رجلا طيبا وضحوكا ولطيفا وقال أحدهم، من الأمر المؤسف جدا أن ينهي حيته، فهو ما زال شابا. وقال آخر، رأيتك البارحة في العمل وبدا كل شيء على ما يرام، واليوم حدث هذا، رحمك الله.

وتجري السلطات الآن تحقيقا، كما تقوم الشرطة بمقابلة شهود العيان.