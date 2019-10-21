أصالة تكشف حقيقة طلاقها من طارق العريان

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

حسمت الفنانة السورية أصالة الجدل المثار منذ أيام حول طلاقها من المخرج طارق العريان، حيث قالت أن ما حدث بينهما مجرد خلاف عادي ولم يصل الموضوع إلى الطلاق، مطالبة الجميع بعدم نشر الشائعات مراعاة لشعورها.

وكتبت أصالة عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام": "لا أسمح لأحد بأنّ يتناول علاقتي الخاصّه بزوجي وأبو أولادي، وأرجو من الجميع عدم اختلاق قصص، لها سوء الصّدى على نفوس وأعين أولادنا، مثلنا مثل الجميع نختلف، ولكنّ ونحن في أوج خلافنا (العادي)، نكنّ لبعض كلّ مشاعر الاحترام والفخر".

وتابعت: "فكلّ منّا فعل سحرًا بحياة الآخر، وارتبطنا بأذهان النّاس اثنان بكيان واحد، وبيننا شراكة ونجاح وأصدقاء وقبل كلّ ذلك أولادنا، وكرامته منّ كرامتي، وهو لمّ يخذلني وأنا لنّ أخذله، وقدّ صان عشرتي وتحمّل انشغالي، وتغاضى عنّ عيوبي ويرى محاسني".



ويعتبر هذا اول تعليق للفنانة السورية أصالة على هذا الموضوع، بعد انتشار العديد من التقارير التي أكّدت انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان خلال الأيام الماضية.