شاهد .. يقود سيارته بسرعة 132كم وهو نائم

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشف شريط فيديو صادم عن شخص نائم وهو يقود سيارته بسرعة 132 كيلومترًا في الساعة، على أحد الطرق السريعة بولاية كاليفورنيا الأمريكية.



وذكرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية،أن احد السائقين الْتقط الفيديو أثناء قيادة سيارته على الطريق السريع 280 في مقاطعة سان ماتيو، بمنطقة خليج سان فرانسيسكو، وبثه على صفحة على موقع "يوتيوب".



وثال صاحب الفيديو "تَبِعْتُ سيارة (تسلا) لمسافة طويلة، واضطررتُ لقيادة سيارتي بسرعة 132كم/ساعة، كي أستطيع اللحاق بالسيارة"، ويضيف: "كان سائق (تسلا) نائمًا ورأسه للخلف، وحتى حين أطلقت بوق السيارة لم ينتبه، كان غائبًا عن الوعي".

وتقول الصحيفة: لا يوجد قانون محدد في ولاية كاليفورنيا بشأن النوم أثناء وجوده الشخص في مقعد السائق بمركبة ذاتية التحكم؛ لكن تتمتع الشرطة بسلطات تؤهلها لاتخاذ أي إجراء؛ لضمان عدم تهديد السائقين بسلامة أنفسهم والآخرين.

وتتيح القيادة الأوتوماتيكية لسيارة "تسلا" توجيه السيارة وتسريعها وتوقيفها تلقائيًّا في ممر واحد، ومع ذلك، تُصِر الشركة على أن القيادة الأوتوماتيكية لا تزال تتطلب "إشرافًا نشطًا للسائق" ولا تجعل السيارة مستقلة القيادة تمامًا.