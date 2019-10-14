يتحول إلى لص بسبب غريب

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

اعتقلت الشرطة اليابانية، أكيو هاتوري (61 عاماً) بالعاصمة طوكيو- إثر قيامه بانتهاج طريقة غريبة للانتقام، بعد سرقة مقعد دراجته العام الماضي- واتهمته بسرقة 159 مقعداً للدراجات، ورصدت كاميرا المراقبة الرجل وهو يخلع مقعد دراجة شخص، ويضعه في سلة دراجته ثم يهرب به بعيداً. وعثرت الشرطة على المقاعد بعد مداهمة منزله.

وعند التحقيق اعترف بإن دراجته تعرضت للسرقة في صيف عام 2018، وبدلاً من الإبلاغ عن السرقة أو محاولة التعرف إلى اللص، تحول إلى سارق مقاعد الدراجات، بعد شعوره بخيبة أمل، فأراد أن يشعر الآخرون بألمه، على حد وصف