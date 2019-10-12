الادعاء العام الألماني يعرض ببغاوات في مزاد

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قرر الادعاء العام الألماني مصادرة ببغاوات غالية الثمن وعرضها للبيع في مزاد علني بعد اتهام صاحبها بالاحتيال وإعلان إفلاسه بشكل غير قانوني بعد إنفاق ماله بطريقة غريبة!

وصادر الادعاء العام في مدينة درسدن الألمانية في شرق أمس الجمعة 11 أكتوبر 36 ببغاء من صاحب شركة إنشاءات، بعد أن قررت السلطات عرض الطيور في مزاد علني على وجه السرعة، حيث إن هناك إقبالاً كبيراً عليها واهتماماً بشرائها من قبل محبي الطيور. وذكر الادعاء العام أن هذه الطيور، وهي عبارة عن ثمانية ببغاوات عادية و28 أخرى من نوع كاكاتو، يصل ثمنها إلى نحو 100 ألف يورو.

وتُجرى حالياً تحقيقات مع صاحب تلك الطيور، والذي يمتلك شركة إنشاءات، بسبب اتهامات موجهة له بالاحتيال وإشهار إفلاس شركته بالمخالفة للقانون. وأوضح الادعاء العام أن الرجل أبرم عقوداً مع أربع شركات بناء على الأقل بغرض إصلاح أبنية وإنشاء أبنية جديدة، وحصل على التمويل اللازم لهذه المهام مقدماً، وبدلاً من وضع خطة للمشروع أو تنفيذ الإنشاءات المطلوبة، قام صاحب الشركة بتحويل أكثر من 400 ألف يورو لحسابه الخاص.

ويعتقد الادعاء العام أن هذه الأموال تم استغلالها في شراء هذه الطيور المسجل كل منها لدى السلطات، كما صادرت السلطات الألمانية أيضاً سيارة فارهة قيمتها 40 ألف يورو، وأموالاً نقدية لدى صاحب الشركة. وفي حال إدانة صاحب الشركة، سيتم إقامة المزاد على هذه الطيور الجميلة ودفع أثمانها للمتضررين من إفلاس صاحبها.