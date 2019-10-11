توضيح من "طرق دبي" بشأن مخالفات المركبات خلال مباراة المنتخب الوطني

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نشرت هيئة الطريق والمواصلات في دبي توضيحا عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بشأن مخالفات المركبات خلال مباراة منتخبنا الوطني التي اقيمت أمس، حيث أشارت الهيئة إلى أنه بناء على الملاحظات الواردة حول الموضوع، فإن المخالفات التي تم تحريرها بحق المركبات هي مخالفة الوقوف الممنوع فوق الرصيف، وهي من المخالفات الخطرة التي تؤثر على سلامة المشاة.

وأضافت الهيئة أن الوصول لموقع استاد آل مكتوم ممكن عبر مترو دبي وحافلات المواصلات العامة ومركبات الأجرة، إلى جانب المركبات الخاصة.

كما أنه توجد مواقف يزيد عددها على 2500 بمسافة مشي 500 متر، وهي مواقف كافية لاستيعاب الطلب خلال المباريات، علما أن عدد المخالفين بلغ 53 مركبة.