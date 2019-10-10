وفاة المخرج التونسي شوقي الماجري

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

توفي اليوم الخميس المخرج شوقي الماجري عن عمر ناهز الـ 58 عاماً، إثر سكتة قلبية.

ووجه ابن شقيقة المخرج الراحل نداء إلى السفارة التونسية في مصر ولوزير الثقافة التونسية، من أجل تسريع نقل جثمان الماجري المقيم في القاهرة، إلى تونس، حسب «روسيا اليوم».

وأشار محمد، ابن شقيقة الماجري، إلى أن المخرج أصيب بوعكة صحية منذ بضعة أيام، ونقل إلى المستشفى في ساعة متأخرة من ليلة أمس، حيث أصيب بجلطة في مدخل المستشفى، فارق على أثرها الحياة.

ولد الماجري عام 1961، وقدم العديد من المسلسلات التلفزيونية في دول عربية مختلفة، مثل مصر وسورية والأردن منها «أسمهان» و«سقوط حر» و«حلاوة الروح» و«هدوء نسبي» و«الطريق الوعر»، كما قدم عام 2012 فيلم «مملكة النمل»، بطولة عابد فهد وصبا مبارك ومنذر رياحنة.