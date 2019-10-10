محاكمة سعودية بسبب "إيموجي"عبر "واتس اب"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

فوجئت مديرة جروب على تطبيق التواصل "واتساب" بموعد المحكمة الجزائية في السعودية، بعد ترحيبها بصديقتها قائلة: "جتكم حصيصة"، حيث اعتبرت المدعية (حصة) أن تصغير اسمها القصد منه الانتقاص والتشويه لصورتها.

وكشف المحامي السعودي حمد الرزين، عن خلاف وصل إلى القضاء بين امرأتين بسبب محادثة جرت عبر تطبيق التراسل الفوري (واتس اب) قامت فيها المدعى عليها باستخدام اسم حصيصة بدل اسم المدعية الحقيقي حصة بجانب وضع "إيموجي" عدم الإعجاب بجانبه.

وأوضح المحامي أن امرأة تدعى "حصة" تقدمت بدعوى في المحكمة الجزائية على امرأة أخرى تدعى "منيرة" لأن الأخيرة رحبت بها في مجموعة واتساب قائلة "جتكم حصيصة" بجانب وضع "إيموجي" عدم الإعجاب.



ووجدت القصة صدى واسعًا في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية في السعودية، وسط انتقادات لصاحبة الادعاء التي اتهمها بعض المدونين وبينهم محامون، بتضييع وقت القضاة.