قتل والديه دفاعاً عن كلبه!

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أقدم رجل مقيم في بريطانيا على قتلِ والديه "عمداً" إثر خلاف سببه كلب أليف.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ان ، سيرغي كودريافتسيف، يحمل الجنسيتين الروسية والنيوزلندية، ويقيم في بريطانيا، اعترف أمام المحكمة الجنائية المركزية في العاصمة لندن أنه أقدم على قتل والديه عمداً بعد خلاف سببه كلب أليف.

وانتقل كودريافتسيف البالغ من العمر 48 عاماً كان مع كلبه الأليف للعيش مع والديْه تاتيانا وفلاديمير في شقتهما التي تقع بحي "كينغيستون" بلندن منذ 3 سنوات، لكنّ الرجل كان على خلاف دائم مع أهله كونه كان يعتقد أنهم يعاملون حيوانه الأليف بشكل سيّئ.



وفي الـ 20 من مايو الماضي وعلى إثر خلاف مع والديه بسبب كلبه، أقدم سيرغي على طعن والديه حتى الموت في منزلهما، ولاذ بالفرار، لكنّه بعد 3 أيام طلب رجال الشرطة وأبلغهم بالجريمة، وسلم نفسه.

وقامت شرطة لندن بتحويل الرجل إلى القضاء، وفي جلسة الاستماع أثناء محاكمته اعترف كودريافتسيف بجريمته، وأقرّ أنه كان بكامل قواه العقلية حين أقدم عليها.