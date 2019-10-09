يسحق رضيعته عن طريق الخطأ!

المصدر: موقع الامارات اليوم

قتل أب طفلته الرضيعة التي تبلغ من العمر 3 أسابيع عن طريق الخطأ حيث أنه انقلب عليها أثناء نومه، وذلك كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن والدة الطفلة الرضيعة ليديا لويز كومر استيقظت لتجد ابنتها ميتة في السرير بعد أن انقلب عليها والدها توم كومر، البالغ وزنه 114 كيلوغراما، أثناء نومه في منزلهما بهانلي بمقاطعة ستافوردشاير وسط إنجلترا.

وأوضحت الأم إيبوني جايد بيرسون، أن زوجها تقلب أثناء نومه فسحق الطفلة.

وكان الأب قد وضع ابنته على سريرهما لتنام بينه وبين والدتها، مضيفاً أنه بعد أن وضع طفلته في فراشها بدأت تبكي، فوضعها في السرير بينه وبين زوجته حيث كان جالسا على السرير يلعب بهاتفه المحمول.

وعلى الرغم من أن الطب الشرعي خلص إلى عدم وجود أدلة كافية ليقول إن وفاة الرضيعة ليديا كانت ناجمة عن الاختناق، فإنه أشار إلى المخاطر المرتبطة بنوم الصغار بين الوالدين على نفس الفراش، قائلا إنه لا يوفر بيئة آمنة للطفل.