محتالون يسرقون 200 ألف جنيه إسترليني بطريقة غريبة جداً

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

استدرج مسؤول تنفيذي بريطاني يعمل في مجال الطاقة، إلى دفع أكثر من 200 ألف جنيه إسترليني لمحتالين عبر الإنترنت، استخدموا تقنيات الذكاء الاصطناعي لتزوير صوت رئيسه.

,ذكرت صحيفة " ديلي ميل " البريطانية أن هذه تعد حالة من نوعها، ما يسمى بتقنية "التزييف العميق" من خلال برامج الكمبيوتر، للاحتيال على شركة الطاقة التي تبلغ قيمتها مليارات الجنيهات.

برامج للمحاكاة

وتمكن المحتالون من خلال إمكانات وبرامج تقنية من محاكاة صوت المدير الألماني وأسلوب حديثه بطريقة مقنعة، لدرجة أن المسؤول التنفيذي لم يراوده أي سبب للشك في عملية التحويل التي طُلبت منه.



وحذر خبراء أمنيّون ا من أن القضية أظهرت أن المحتالين قد بلغوا إمكانات تتيح لهم أعلى درجات التزييف، ومن ثم لم يعد هناك حدّ أو نهاية للطرق التي يمكن من خلالها الاحتيال على الأشخاص باستخدام هذه التقنيات.



ووفقاً لخبراء أمنيين، تطورت خلال السنوات الماضية برامج تزييف عميق على درجة عالية من التعقيد، تحاكي الأصوات، أو تتلاعب بمقاطع الفيديو، وسط التقدم الهائل الذي تشهده تقنيات الذكاء الاصطناعي.