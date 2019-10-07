القبض على شبيهة أنجيلينا جولي الإيرانية

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أوقفت السلطات في إيران امس الأحد بتهمة التحريض على العنف إيرانية حصدت شهرة واسعة على إنستغرام بعدما نشرت صورا لها إثر خضوعها لعمليات تجميل غيرت شكل وجهها بشكل جذري، بحسب ما أوردت وكالة أنباء "تسنيم".

وأعلنت الوكالة توقيف صاحبة حساب سحر تبر على إنستغرام بأمر من محكمة في طهران مكلفة النظر في الجرائم الثقافية والفساد الأخلاقي والاجتماعي، من دون توضيح متى جرى توقيفها.

وتواجه تبر اتهامات بالتحريض على العنف والحصول على عائدات بوسائل ملتوية وبتحريض جيل الشباب على الفساد، بحسب ما أوضحت الوكالة.

وذاع صيت تبر العام الماضي بعدما نشرت على إنستغرام حيث لحسابها نحو 26800 متابع، مجموعة صور لها إثر خضوعها لعمليات تجميل.

والصور التي نشرتها على وسائل التواصل الاجتماعي معدلة بهدف جعلها تشبه النجمة الهوليودية أنجلينا جولي.

وتجرى تبر سنويا في إيران عشرات آلاف عمليات التجميل.

وإنستغرام هو وسيلة التواصل الاجتماعي الوحيدة المتاحة للإيرانيين، علما أن السلطات الإيرانية تمنع استخدام فيسبوك وتويتر وتلغرام.