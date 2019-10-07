اغتيال تاجر مخدرات خلال مقابلة إعلامية

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قتل تاجر مخدرات بالرصاص في شمال المكسيك على يد أفراد عصابة خصم له، أثناء مقابلة مع إعلامي أمريكي يعمل لحساب محطة "ناشيونال جيوغرافيك"، أصيب أيضاً في الهجوم، الذي وقع في حي شعبي في سيوداد خواريس بولاية تشيواوا قرب الحدود مع الولايات المتحدة.

وقع الهجوم الجمعة الماضية، وقالت النيابة العامة في الولاية في بيان:قتل تاجر مخدرات مفترض عندما كان يجري مقابلة مع فريق تلفزيوني.

بعد أن وصل رجال مسلحون من عصابة خصم له وأطلقوا النار، ونقل الإعلامي إلى مستشفى في المدينة حيث يعالج من إصابة الرصاص في القدم.

ونقل أفراد فريق التصوير الآخرون، الذين لم يكشف عن جنسياتهم، إلى الولايات المتحدة .