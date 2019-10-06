مهربون ينقذون شرطيين من الغرق

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قالت الشرطة الإسبانية إن 3 من ضباطها كادوا يغرقون في البحر عندما تحطم قاربهم خلال مطاردة "عالية السرعة"، قبل أن يتم إنقاذهم وسحبهم إلى بر الأمان من قبل مهربي المخدرات الذين كانوا يطاردونهم.



وقال الشرطة في بيان إن عملية الإنقاذ - غير المتوقعة - حدثت الجمعة بعد أن بدأت سفينة تابعة للشرطة في مطاردة قارب سريع على متنه 4 أشخاص يشتبه في نقلهم المخدرات في المياه قبالة الساحل الجنوبي لإسبانيا، حسب ما نقلته صحيفة "غارديان" البريطانية.

وخلال المطاردة، اصطدمت السفينتان، مما تسبب في سقوط 3 من ضباط الشرطة في البحر بعد أن «خرج قاربهم عن السيطرة».



وباستخدام مكبرات الصوت، استدعت مروحية تابعة للشرطة كانت تحلق في سماء المنطقة، المهربين الذين كانوا على متن القارب السريع للمساعدة، وقاموا بالفعل بسحب عملاء الشرطة الثلاثة إلى مكان آمن.

لكن هذه اللفتة «الطيبة» لم تساعدهم عندما عثرت الشرطة على 3 أطنان من الحشيش بحوزتهم. وقال بيان الشرطة إنه «تم القبض عليهم بتهمة تهريب المخدرات».