يدهس طليقته بالسيارة و يقطع جثتها في الشارع

دهس أمريكي طليقته حتى الموت مرتين بالسيارة في الشارع، ثم قام أمام المارة بتقطيع وصالها بالساطور.

ووقع الحادث المروع أمام منزل الضحية، نويليا البالغة 58 عامًا، في حي برونكس بولاية نيويورك، وأمام أعين حفيديها.

وذكرت صحيفة"ديلي ميل" البريطانية، أن فيكتور ماتيو يبلغ من العمر 62 عامًا هاجم طليقتهطليقته نويليا ماتيو ،58 عامًا وصدمها بالسيارة، وهي تحاول دخول منزلها، ثم عاد بالسيارة لدهسها مرة أخرى، ليكسر ساقيها.

ووفقًا لشهود العيان، تمكنت الضحية المصابة من الخروج من أسفل السيارة والزحف إلى الرصيف، في محاولة يائسة لإنقاذ نفسها، ولكن الجاني ترجل من السيارة وهو يحمل ساطورًا.

وقالت الجارة التي تدعى "ديكريستينا"، التى شهدت الواقعة: "أمسك الزوج بالساطور وبدأ تقطيع أوصالها، وكنت أصيح وأصرخ في محاولة لإيقافه، وعندما أبلغت الشرطة هرب".

وكشفت الشرطة عن صور ومواصفات الجاني، ، وطلبت مساعدة الناس في اعتقاله وإبلاغها في حال تم رصده.