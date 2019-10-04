الوطنية للانتخابات: يمكن للناخبين التصويت باستخدام بطاقة الهوية ولو كانت منتهية

المصدر: أبوظبي-وام

أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أن أعضاء الهيئات الانتخابية يمكنهم التصويت لمرشحيهم من خلال بطاقة الإمارات للهوية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للهوية و الجنسية و التي تعتبر الوثيقة المعتمدة التي تخول حاملها من أعضاء الهيئات الانتخابية ممارسة حقه بالانتخاب والمشاركة في عمليات التصويت.

و أوضحت اللجنة في هذا الشأن أنه يمكن للناخبين التصويت باستخدام بطاقة الهوية و لو كانت منتهية الصلاحية حيث سيتمكن الجهاز الإلكتروني من قراءتها .. كما يمكن للناخب أن يصوت في حال كانت هويته قيد التجديد أو مفقودة و لديه وثيقة رسمية تثبت ذلك منوهة إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حرص اللجنة على ضمان ممارسة الحق الانتخابي لجميع أعضاء الهيئات الانتخابية.

وتنطلق عملية التصويت في اليوم الرئيسي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 غدا " السبت " في 39 مركزا انتخابيا على مستوي الدولة اعتبارا من الساعة 8 صباحا وتستمر لمدة 12 ساعة لتمكين الناخبين من الذين لم يصوتوا خارج الدولة أو في فترة التصويت المبكر من المشاركة بفاعلية في هذا الواجب الوطني وسيتم بعد إغلاق المراكز إعلان نتائج الفرز الأولية لعمليات التصويت وإعلان القائمة الأولية للفائزين بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، وذلك بعد تطبيق قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة رقم (1) لسنة 2019 الخاص برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%.

و أكد سعادة طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، رئيس لجنة إدارة الانتخابات، الجاهزية التامة و استكمال جميع الاستعدادات بجميع المراكز الانتخابية لاستقبال الناخبين مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية للانتخابات حرصت على توفير جميع الإمكانات التي تسهم في توفير جميع الإجراءات التي تؤمن أعلى معايير الدقة والشفافية والنزاهة للعملية الانتخابية، وبما يضمن في الوقت ذاته سير أفضل لجميع مجريات عمليات التصويت في اليوم الانتخابي.

و دعا سعادته أعضاء الهيئات الانتخابية للمشاركة بفاعلية في عمليات التصويت في اليوم الانتخابي والتصويت للمرشح الأفضل والأكثر كفاءة والقادر على نقل قضاياهم وتلبية تطلعاتهم واحتياجاتهم منوها إلى أن المشاركة الفاعلة من أعضاء الهيئات الانتخابية كانت الركيزة الرئيسية لتحقيق النجاح للدورات الانتخابية الثلاث الماضية، والمساهمة في الارتقاء بمسيرة العمل البرلماني في دولة الإمارات.

و دعت اللجنة الوطنية للانتخابات جميع المرشحين أو من ينوب عنهم إلى الالتزام بالتعليمات التنفيذية والإجراءات الناظمة لها والامتناع عن جميع مظاهر الدعاية الانتخابية في محيط المراكز الانتخابية موضحة أنه تم تشكيل لجان متخصصة لمراقبة هذه الإجراءات .

ونوهت إلى أنه في حال ارتكاب مخالفات في هذا المجال فإنه سيتم إنذار المرشح و التنبيه عليه بعدم تكرار ذلك وفي حال الاستمرار فسيتم صياغة إثبات محضر ليتم اتخاذ القرار المناسب و الذي يصل إلى إبعاد المرشح عن محيط المركز و ذلك وفق ما تنص عليه التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.