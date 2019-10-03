زوج يقتل زوجته بعصا غليظة لكثرة كلامها

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

اعترف مصري في محافظة سوهاج (وسط صعيد مصر) بقتل زوجته بعصا غليظةبسبب كثرة كلامها ومشاغبتها له حسبما ذكرته صحيفة "الرأي" الكويتية .



وكان قسم شرطة العسيرات التابع لمحافظة سوهاج تلقى بلاغاً من أهالي قرية العجوبية عن مقتل سيدة تدعى منال، متأثرة بإصابة مباشرة في الرأس عقب تعدي زوجها أشرف عليها بالضرب على رأسها حتى فارقت الحياة ولاذ بالفرار، حتى أوقفته الشرطة.



وقالت الصحيفة إن "الزوج اعترف بجريمته، لافتاً إلى أنه يوم الحادث حدثت خلافات أسرية بينه وبين زوجته، سرعان ما تطورت إلى مشاجرة، فقام بالتعدي عليها حتى فارقت الحياة، بعد أن ضربها بعصا غليظة ، حتى تأكد أنها فارقت الحياة، ليسكت صوتها المرتفع دائماً، وقررت النيابة العامة حبسه على ذمة التحقيقات".