عشريني يتزوج قريبته الثمانينية لسبب غريب جدا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

في حادثة غريبة تزوج شاب اكراني من ابنة عمه البالغة من العمر 81 عاماً، حتى لا يضطر للالتحاق بالجيش.

وقال ألكساندر كوندراتيوك (24 عاماً) إنه أقام علاقة قوية مع ابنة عمه التي تكبره بنحو 57 عاماً، ونفى أن يكون تزوجها فقط للتهرب من أداء الخدمة العسكرية.

ويلزم قانون التجنيد جميع الرجال بالخدمة في الجيش، مع وجود استثناءات تمنح لأسباب طبية، ويمكن أيضاً تجنبها عند الحاجة إلى رعاية زوجة مريضة أو معاقة.

وتم إعفاء كوندراتيوك من الحاجة إلى الانضمام إلى الجيش، عندما تزوج من ابنة عمه، حيث أبرز شهادة الزواج وقال إن زوجته الجديدة معاقة.

وجرى حفل الزفاف في قرية صغيرة بالقرب من مدينة فينيتسا في أوكرانيا.