أول حالة وفاة بسرطان الرئة ترتبط بالسجائر الإلكترونية

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

توفي رجل بريطاني 57 عاما، بنوع نادر من السرطان في الرئة يجعل الجزيئات الدهنية تدخل للرئتين، في عام 2010، يعتقد ارتباطه بالسجائر الإلكترونية، وفقا لما جاء في موقع "ميرور" البريطاني.

وطالبت زوجة الرجل المتوفى بإعادة دراسة حالته، نتيجة افتقار الهيئة الطبية البريطانية حينها للأدلة التي تثبت ارتباط السجائر الالكترونية بالسرطان.

وأكد أطباء العثور على سوائل تستخدم بالسجائر الإلكترونية في رئتيه، الأمر الذي رجح أن تكون عاملا مسببا.

وسجلت إلى الآن 13 وفاة ترتبط بالسجائر الإلكترونية، و800 إصابة بأمراض.

وتم حظر السجائر الإلكترونية في البرازيل والهند وتايلند ووسنغافورة.