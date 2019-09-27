اعترافات مثيرة لملكة الجمال الروسية بشأن طلاقها من ملك ماليزيا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشفت ملكة الجمال الروسية أوكسانا فوفودينا، البالغة من العمر 27 عامًا، تفاصيل مثيرة بشأن طلاقها من ملك ماليزيا السابق محمد الخامس.

وادعت "أوكسانا" في مقابلة حصرية مع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن السلطان محمد الخامس طلّقها عبر الإنترنت.

وقالت: ”عندما غادر ماليزيا في ديسمبر الماضي ،اكتشفت الطلاق من الإنترنت، لا أعرف ما حدث بالضبط لأن كل شيء كان على ما يرام، كنا نتوقع مولودنا الأول، وحتى الآن مازلت لا أفهم السبب الحقيقي لفعل ذلك.

وقالت إنها "لم تلتقي أو تتحدث إلى زوجها السابق منذ أن هجرها في ديسمبر الماضي".وأضافت أن ابنهم ليون يُشبه أباه تمامًا، وأنها على استعداد للموافقة على اختبار الحمض النووي للصبي، وسط ادعاءات والده بعدم نسبه إليه.

وناشدت أوكسانا زوجها السابق، أن يكون والدًا لابنها ليون، قائلة: استيقظ!، لديك ولد، وأنت أب، وأنت ملكي.. وبغض النظر، أريد أن يكون لابني والدان، فكر في ابنك.