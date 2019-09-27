ملياردير إيطالي يخطب حفيدة ملكة بريطانيا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

اعلن القصر الملكي البريطاني باكنغهام، خطبة حفيدة الملكة إليزابيث الأميرة بياتريس ورجل الأعمال الملياردير إدواردو مابيلي موززي صاحب أكبر شركات عقارية في إيطاليا.

ونشرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، أن الأميرة بياتريس 31 عامًا والابنة الكبرى للأمير أندرو والأميرة سارة دوق ودوقة يورك وحفيدة الملكة اليزابيث أُعلنت خِطبتها على الملياردير إدواردو مابيلي موززي 34 عامًا، بعد أقل من عام من المواعدة، حيث تقدم موززي لطلب الزواج منها في وقت سابق من هذا الشهر في إيطاليا.

وأعلن الثنائي، في بيان القصر الملكي البريطاني عن سعادتهما العارمة لمشاركة أخبارهما السعيدة مع الشعب، وذكر البيان، أن الزواج سيكون في عام 2020، وأعرب والداها دوق ودوقة يورك عن سعادتهما الكبيرة بِخطبة ابنتهما وقرب زواجها من رجل محب وفي، متمنين لهما مستقبلًا عائليًا سعيدًا.



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