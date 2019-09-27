ارتفاع وفيات السجائر الإلكترونية بأمريكا الى 12 شخصاً

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

ارتفع عدد الوفيات بسبب السجائر الإلكترونية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 12 شخصاً، فيما تخطت الإصابات بالالتهابات الرئوية الناجمة عن استخدامها 1000 حالة، وفقاً للسلطات الصحية الأمريكية.

وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، إن معظم الولايات الأمريكية تعاني هذه المشكلة التي تنتشر بسرعة كبيرة، باستثناء آلاسكا ونيوهامبشير ورود آيلاند.

وأشارت إلى وفاة حالتين في كاليفورنيا ومثلهما في كانساس، وواحدة في كل من فلوريدا وجورجيا وإلينوي وإنديانا ومينيسوتا وميسوري وأوريجون وميسيسيبي.

وقال الدكتور توماس دوبس، مسؤول الصحة بولاية ميسيسيبي، في مؤتمر صحفي أمس: "تأكدنا من النتائج الصحية الخطيرة المترتبة على تدخين السجائر الإلكترونية المنهكة".