الامارات_تهني_السعوديه يجتاح "تويتر".. ومغردون "كل عام وبلدنا الثاني بأمن وسلام"

المصدر: هيا بجبوج - دبي

تحتفل السعودية باليوم الوطني الـ89 للبلاد، والذي يصادف في 23 سبتمبر من كل عام، وهو يوم إعلان توحيد البلاد وتسميتها باسم المملكة العربية السعودية.

وبهذه المناسبة، اجتاح وسم الامارات_تهني_السعوديه، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وانهالت آلاف التغريدات لتهنئة الشعب السعودي الشقيق باليوم الوطني، حيث قال أحد المغردين: "كل عام والمملكة بخير وسعادة وأمن وأمان واستقرار ويحفظ ملكها وشعبها".. "كل عام وبلدنا الثاني بأمن وأمان وحفظ وسلام".

وجاء في تغريدة أخرى: "أدام الله خيرات وبركات السعودية واعز الله جنودهم وشعبهم وملكهم دمتي فخرا وعزة يا السعودية حماك الله من شر الزمان وأدام الله عليكم الافراح والمسرات فسعادتكم سعادتنا وحزنكم حزننا كل عام وانت بخير..الإماراتي سعودي والسعودي اماراتي".

وشدد مغردون إماراتيون على متانة العلاقات الأخوية التي تربطهم بأخوانهم السعوديين والتي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، مرفقين تغريداتهم بوسم #الإماراتي_سعودي_والسعودي_إماراتي، حيث قال أحد المغردين: "منذُ القِدم الحب ثابت لايتغير.. شعب واحد وقلب واحد"، وغرد آخر بالقول: "الإماراتي لأخو نوره حزامه، والسعودي للإماراتي عضيد.. كل منهم له على الطولات هامه..وكل منهم قبضته تفل الحديد".

من جهة أخرى أكد مغردون على وحدة الصف في مواجهة الأعداء والمخاطر التي قد تواجه البلدين، في تأكيد على صلابة العلاقات بين الشعبين الشقيقين، وجاء في إحدى التغريدات: "شعب واحد، وطن واحد ، قلب واحد كلنا سعودي وكلنا اماراتي، كلنا سلمان وكلنا خليفه، كلنا سهم براسين في صدور الاعداء".

وقال أحد المغردين: "الإمارات والسعودية في خندق واحد .. #معاً_أبداً في الرخاء وفي الشدائد .. كل عام والمملكة العربية السعودية الشقيقة وقيادتها وشعبها بألف خير بمناسبة #اليوم_الوطني_السعودي".. "يد واحده فى مواجهه جميع التحديات معا دائما وابدا".

وتربط دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية علاقات أخوية راسخة في جميع المجالات، أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، تميزت عن غيرها بـ«خصوصية أخوية»، فأصبحت نموذجاً يحتذى في بناء العلاقات الدولية، وثّقتها الروابط الاجتماعية، والمواقف الأخوية، والتاريخ المشترك، والتقاليد والثقافة الواحدة، والمصير الواحد بين البلدين.

وتحرص دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، والمملكة العربية السعودية بقيادة أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، على تعزيز العلاقات الثنائية، حفاظاً على الاستقرار لتعزيز التنمية والبناء والاستثمار في الإنسان.