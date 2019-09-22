بـ"زر الغضب" على فيس بوك.. أم تقتل ابنتها

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

في حادثة غريبة ذات نهاية مأساوية، تسببت أم بريطانية بوفاة ابنتها بسكتة قلبية بسبب زر على فيس بوك.

في التفاصيل، توفيت شابة بريطانية تبلغ من العمر 33 عاما بعد أن أحبطت نفسيا إثر فعل خاطئ ارتكبته أمها عن غير عمد، حين نشرت الشابة التي تدعى شابينا ميا مقطع فيديو على فيس بوك لها أثناء وجودها بالسيرك، حضرته أمها أنجيلا وبدلا من أن تضغط زر الإعجاب ضغطت الأم زر الغضب، وعندما حاولت الوالدة تصحيح خطئها، حدث خلل ما في جهاز الـ"آيباد"، لتزيد الطين بلة وهو ما تسبب في ظهور مئات الرموز التعبيرية الغاضبة على صور وفيديوهات أخرى لابنتها.



وقامت ميا التي تعاني من مشاكل صحية، بما في ذلك الاكتئاب الشديد والسكري ونوبات القلق بحظر والدتها على "فيس بوك"، كذلك رفضت الرد على مكالماتها الهاتفية لتلقى حتفها بعد يومين من الحادثة

و قال أحد أصدقاء الفتاة، ويدعى لوك توملينسون، إنه قبل يومين من وفاتها رآها في حالة نفسية سيئة جداً، مضيفاً أنها "كانت تبكي بحرقة وكانت مرتبكة جداً بسبب هذه الواقعة التي تسببت فيها والدتها".

وأظهرت التحقيقات أن ميا كانت أصلا تعاني من مشاكل صحية، وأن هذه المشاكل دفعتها إلى تضخيم تصرف والدتها الذي حدث بالخطأ.